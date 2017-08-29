Tunceli'de genç çiftçilere destek

Tunceli'de, son 2 yılda, "Genç Çiftçi Projesi" kapsamında 8 milyon 340 bin lira destekle 298 projenin hayata geçirildiği bildirildi.

Tunceli Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Orhan Kaya, yaptığı açıklamada, kent genelinde kırsal kalkınmanın artırılması için yürüttükleri çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirtti.

Kaya, tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması, genç çiftçiler ile girişimciliğin desteklenmesi, kırsalda genç nüfusun istihdam edilerek üretime dahil edilebilmesi amacıyla "kırsal kalkınma desteklemeleri" yapıldığını anlattı.

Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Programı çerçevesinde Tunceli'de bin 108 gencin destek için başvurduğunu ifade eden Kaya, bu başvurular sonrası birçok projenin hayata geçirildiğini aktardı.

"Organik tarımı öne çıkarmak istiyoruz"

Kaya, şunları kaydetti:

"İlimizde son iki yılda Genç Çiftçi Projesi kapsamında 8 milyon 340 bin lira destekle 298 proje hayata geçirdik. Bu projeler kapsamında ilimizde büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık üreticiliği ve tesislerinin yapımı, arıcılık projeleri ve bitkisel üretim ile kanatlı yetiştiriciliği gibi projeleri hayata geçirdik. Bu projelerle ilimizde son iki yılda tarım ve hayvancılık alanında üretim ve istihdam da arttı. Kurum olarak ilimizin şartlarını göz önüne aldığımızda organik üretimi öne çıkarmak istiyoruz ve bu konuda ciddi çalışmalarımız devam ediyor. İlimizde organik tarım, hayvancılık ile arıcılık ve tıbbi aromatik bitkiler yetiştirilecek son derece uygun alanlar var. Bu potansiyeli işler kılmak ve üretime dahil etmek istiyoruz."

Destek alan genç çiftçilerle projelerinde kapasite artırımı ve sürdürülebilirliğin sağlanması için görüşmeler yaptıklarını anlatan Kaya, genç çiftçilere yönelik projeleri gelecek yıl da desteklemeye devam edeceklerini kaydetti.