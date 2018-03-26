Tunceli'de FETÖ operasyonu: 11 gözaltı

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY'nin jandarma ve polis yapılanması soruşturması kapsamında 2 ayrı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, daha önceden Tunceli'de görev yaparken açığa alınan 6 rütbeli asker ile 5 polis yakalandı.

Gözaltına alınan ve Tunceli Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen 6 rütbeli asker işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet savcısına ifade veren 6 zanlı çıkarıldıkları mahkemece etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA