Tunceli'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8'e yükseldi

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, dün akşam saatlerinde kentin Pülümür Yolu Uzuntarla köyü mevkisinde tespit edilen bir grup teröriste yönelik hava destekli operasyonda 5 teröristin etkisiz hale getirildiği anımsatıldı.
Operasyonun devamında aynı köyün kırsal kesiminde Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ile ateş altına alınan 3 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, teröristlerin silahlarının de ele geçirildiği kaydedildi.
Açıklamada bölgedeki operasyona Jandarma Özel Harekat timlerince devam edildiği aktarıldı.