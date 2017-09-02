  • 02 EYLÜL 2017, CUMARTESI

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Tunceli'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8'e yükseldi

Tunceli kırsalında teröristlere yönelik operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 8'e yükseldiği bildirildi.

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Tuncelide etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8e yükseldi

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, dün akşam saatlerinde kentin Pülümür Yolu Uzuntarla köyü mevkisinde tespit edilen bir grup teröriste yönelik hava destekli operasyonda 5 teröristin etkisiz hale getirildiği anımsatıldı.

Operasyonun devamında aynı köyün kırsal kesiminde Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ile ateş altına alınan 3 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, teröristlerin silahlarının de ele geçirildiği kaydedildi.

Açıklamada bölgedeki operasyona Jandarma Özel Harekat timlerince devam edildiği aktarıldı.

Etiketler: Tunceli, terörist
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