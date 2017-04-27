Tunceli'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7'ye yükseldi

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde, terör örgütüne yönelik düzenlenen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7 oldu.

Valilikten yapılan açıklamada, Kızılmescit bölgesinde dün akşam saatlerinde bir grup terörist unsurdan görüntü alınması üzerine, bu alana hava harekatı düzenlendiği anımsatıldı.

Harekat sonrası yapılan arama tarama çalışmalarında 7 teröristin etkisiz hale getirildiğinin tespit edildiği belirtilen açıklamada, operasyonun sürdüğü kaydedildi.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden 5'nin hava harekatı, 2'sinin ise bölgeye karadan gönderilen güvenlik güçleriyle örgüt mensupları arasında yaşanan çatışmada etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

Genelkurmay Başkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerince Tunceli kırsalına düzenlenen hava harekatında, bölücü terör örgütüne ait barınma alanı ve silah mevzilerinin ateş altına alındığını, saldırı hazırlığındaki silahlı 6 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirmişti.