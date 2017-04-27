  • 27 NISAN 2017, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 18º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.561
    EURO 3.888
  • BIST 94780.98
    ALTIN 144.778
Buradasınız : » » Tunceli'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7'ye yükseldi

Tunceli'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7'ye yükseldi

Pülümür ilçesinde hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7'ye yükseldi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Tuncelide etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7ye yükseldi

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde, terör örgütüne yönelik düzenlenen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7 oldu.

Valilikten yapılan açıklamada, Kızılmescit bölgesinde dün akşam saatlerinde bir grup terörist unsurdan görüntü alınması üzerine, bu alana hava harekatı düzenlendiği anımsatıldı.

Harekat sonrası yapılan arama tarama çalışmalarında 7 teröristin etkisiz hale getirildiğinin tespit edildiği belirtilen açıklamada, operasyonun sürdüğü kaydedildi.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden 5'nin hava harekatı, 2'sinin ise bölgeye karadan gönderilen güvenlik güçleriyle örgüt mensupları arasında yaşanan çatışmada etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

Genelkurmay Başkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerince Tunceli kırsalına düzenlenen hava harekatında, bölücü terör örgütüne ait barınma alanı ve silah mevzilerinin ateş altına alındığını, saldırı hazırlığındaki silahlı 6 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirmişti.

Etiketler: Tunceli, pülümür, terörist
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER