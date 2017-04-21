  • 21 NISAN 2017, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 17º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.649
    EURO 3.907
  • BIST 92423.93
    ALTIN 150.969
Buradasınız : » » Tunceli'de düşen helikopterin enkazı Ankara'ya gönderildi

Tunceli'de düşen helikopterin enkazı Ankara'ya gönderildi

Tunceli'de 18 Nisan tarihinde Pülümür ilçesi kırsalında düşen polis helikopterinin enkazının tamamen kaldırıldığı ve incelenmek üzere Ankara'ya gönderildiği bildirildi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Tuncelide düşen helikopterin enkazı Ankaraya gönderildi

Tunceli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 18 Nisan tarihinde düşen polis helikopterinin enkazının yapılan çalışmayla olay mahallinden kaldırıldığı belirtildi.

Helikopter enkazının kaldırılmasıyla bölgede çalışmanın sonlandırıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"18 Nisan tarihinde Pülümür ilçesinde gerçekleşen helikopter kazası ile ilgili yapılan çalışmalar neticesinde helikopter enkazının tamamı bölgeden alınarak gerekli incelemenin yapılması için Ankara iline gönderilmiş olup, bölgede yapılan çalışmalar sonlandırılmıştır."

Etiketler: Tunceli, ankara, helikopter kazası
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER