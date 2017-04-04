  • 05 NISAN 2017, ÇARŞAMBA

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Tunceli'de doçka silahı ve mühimmatı ele geçirildi

Tunceli Valiliği, "Operasyon kapsamında terör örgütü mensuplarına ait bir doçka silahı, 9 doçka mühimmatı ve bu silaha ait çatal ayak ele geçirildi" açıklamasında bulundu.

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Tuncelide doçka silahı ve mühimmatı ele geçirildi

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde terör örgütüne yönelik operasyonda, bir doçka silahı, 9 doçka mühimmatı ve bu silaha ait çatal ayak ele geçirildiği belirtildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Tunceli'de terörist unsurların bulunmasına yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.

Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığınca Nazımiye ilçesine bağlı Büyükyurt Çayı bölgesinde operasyon gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Operasyon kapsamında terör örgütü mensuplarına ait bir doçka silahı, 9 doçka mühimmatı ve bu silaha ait çatal ayak ele geçirildi. Ayrıca aynı silaha ait 156 boş şerit ve bir doçka harbisi ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemeler Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile muhafaza altına alınmıştır."

Etiketler: Tunceli, terör örgütüne yönelik operasyon, doçka silah ve mühimmat
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