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Tunceli'de DHKPC'ye büyük darbe

DHKP-C'ye yönelik Tunceli'de nisan ayından bu yana sürdürülen operasyonlarda 16 teröristin etkisiz hale getirildiği ve bölgenin terör örgütünden temizlendiği bildirildi.

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Tuncelide DHKPCye büyük darbe

Terör örgütü DHKP-C'ye yönelik Tunceli kırsalında nisan ayından bu yana sürdürülen operasyonlarda 16 teröristin etkisiz hale getirildiği ve bölgenin terör örgütünden temizlendiği bildirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan bilgilendirmeye göre, terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyonlar, olumsuz kış koşullarına rağmen devam ediyor.

Dün Tunceli kırsalı Çat Vadisi'nde bulunan Aşağışavaliler Mahallesi'ne düzenlenen operasyonda, bölgedeki son 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Nisan ayında bu yana bölgede yapılan kara ve hava destekli operasyonlarda 14 terörist etkisiz hale getirilmişti. Böylece örgütün 16 teröristten oluşan Tunceli kırsalındaki grubu etkisiz hale getirilmiş oldu. Operasyonlarda çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi de bulundu.

Son 4 aylık dönemde Tunceli ve bölgesinde yapılan operasyonlarla, DHKP-C'nin yanı sıra PKK ve TİKKO terör örgütlerinden 100'ün üzerinde terörist etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kuvvetlerinin başarılı operasyonlarından dolayı teröristlerin, örgütlerinden kaçmak için "Ben başka yerlerde eylem yapmak istiyorum." gibi bahaneler kullanmaya başladıkları da belirlendi.

Etiketler: Tunceli, dhkpc, 16 terörist etkisiz hale getirildi
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