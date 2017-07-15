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Tunceli'de bulunan ceset PKK'nın kaçırdığı öğretmene ait çıktı

Tunceli-Pülümür karayolunda bulunan cesedin, 16 Haziran'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz'a ait olduğu tespit edildi.

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Tuncelide bulunan ceset PKKnın kaçırdığı öğretmene ait çıktı

Tunceli-Pülümür karayolunda bulunan cesedin, 16 Haziran'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz'a ait olduğu tespit edildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, 12 Temmuz'da Tunceli-Pülümür karayolunun 25. kilometresinde, Pülümür Çayı'nın kenarında erkek cesedi bulunduğu bildirildi.

Cesedin aynı gün Malatya Adli Tıp Kurumuna gönderildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Cesetten ve öğretmen Yılmaz'ın babasından alınan numuneler, İstanbul Adli Tıp Kurumuna DNA incelemesine gönderilmişti. Bu sabah kesinleşen sonuca göre, 16 Haziran 2017 tarihinde teröristlerce kaçırılan öğretmenimiz Necmettin Yılmaz’a ait olduğu kesinlik kazanmıştır. Şehit öğretmenimize Allah'tan rahmet, ailesine sabır diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun."

Geçen ay sınıf öğretmeni olarak görev yaptığı Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Çiftçibaşı köyünden memleketi Gümüşhane'ye giden Yılmaz'ın otomobili kurşunlanmış, Pülümür Vadisi'nde yanmış halde bulunmuştu.

Etiketler: tunceli-pülümür karayolu, PKK, Tunceli Valiliği
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