  • 03 MART 2017, CUMA

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Buradasınız : » » Tunceli'de bazı yollar ulaşıma kapatıldı

Tunceli'de bazı yollar ulaşıma kapatıldı

Tunceli merkezi ile Pülümür, Çemişgezek, Ovacık ve Hozat ilçelerinde bazı tali yolların ikinci duyuruya kadar araç trafiğine kapatıldığı bildirildi.

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Tuncelide bazı yollar ulaşıma kapatıldı

Tunceli merkezi ile Pülümür, Çemişgezek, Ovacık ve Hozat ilçelerinde bazı tali yolların ikinci duyuruya kadar araç trafiğine kapatıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, il genelindeki huzur ve güven ortamının devamı ve vatandaşların terör eylemlerinden korunması amacıyla ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbirin alındığı belirtildi.

Açıklamada, bu kapsamda kent merkezi ile Pülümür, Çemişgezek, Ovacık ve Hozat ilçelerine bağlı bazı köy ve mahallelerdeki tali yolların ikinci duyuruya kadar araç trafiğine kapatıldığı kaydedildi.

Etiketler: Tunceli, Kapalı yollar
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