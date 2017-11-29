  • 29 KASIM 2017, ÇARŞAMBA

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Tunceli'de 80 köy yolu ulaşıma kapandı

Tunceli'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 80 köy ile ulaşım sağlanamıyor.

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Tuncelide 80 köy yolu ulaşıma kapandı

Tunceli'de sabah saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı felç etti. Etkili olan kar yağışı köy yollarını ulaşıma kapattı.

İl Özel İdare Genel Sekreteri Nazif Yıldırım, Tunceli'de kent genelinde kar yağışının aralıklarla devam ettiğini söyledi.

Kar yağışının özellikle yüksek kesimlerde etkili olduğunu belirten Yıldırım, şunlar kaydetti:

"Ovacık, Pülümür, Hozat, Pertek ve Nazımiye ilçelerinde yer yer kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı. Kar yağışına bağlı olarak bu ilçelerimizde 80 köy yolumuz ulaşıma kapandı. Ekiplerimiz kar yağışı olan bölgelerde kontrollerini sürdürüyor. Şu ana kadar yaşamı olumsuz etkileyecek bir durum yok. Ekiplerimizi karla mücadele çalışması için hazır bekletiyorduk. Kar yağışıyla beraber karla mücadele çalışmalarına başladık. Kar yağışının durmasının ardından hızlı bir şekilde ulaşım sağlanamayan tüm köy yollarımızda karla mücadele çalışmamızı tamamlayacağız. Karla mücadele çalışmalarımızı her yıl olduğu gibi önceliği grup köy yolları, güvenlik yolları, taşımalı eğitim sağlanan yollar ve acil hastası olan yerleşim yerleri şeklinde yapacağız."

AA

Etiketler: Tunceli'de 80 köy yolu ulaşıma
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