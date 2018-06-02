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Tunceli'de 7 terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli-Merkez Kırsalında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde yapılan hava destekli operasyon sonucu 7 terörist etkisiz hale getirildi.

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Tuncelide 7 terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 7 terörist, F-16 savaş uçaklarınca etkisiz hale getirildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklama şöyle;

"Tunceli-Merkez Kırsalında İl Emniyet Müdürlüğümüzün ve İl Jandarma Komutanlığımızın koordinesinde yapılan hava destekli operasyonda tespit edilen 7 terör örgütü mensubu terörist, iki F-16 Savaş uçağımızla etkisiz hale getirilmişlerdir. Bölgede operasyona an itibariyle devam edilmektedir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir."

Kaynak: DHA 

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