Tunceli'de 50 öğretmenin ataması durduruldu

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, Tunceli'nin son yıllarda eğitimde yakaladığı başarıyla marka bir şehir olmayı başardığını belirtti.

Eğitimdeki başarının öğretmen, okul idaresi, veliler, milli eğitim ve öğrencilerin ciddi özverisi ve gayretiyle yakalandığını vurgulayan Sonel, şöyle devam etti:

"Eğitim, öğretim yılının başlamasına kısa bir süre kala 62 öğretmemizin başka illere tayin edilmesi ilimizde eğitimde ciddi aksamalara neden olabileceği hususunda kaygılarımızı da beraberinde getirdi. Öğretmenlerimizin tayinlerinin durdurulması ve ilimizde eğitim öğretimin sorunsuz başlayıp devam etmesi için AK Parti İl Başkanımız Fatih Tek ile Milli Eğitim Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunduk. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz da öğretmenlerimizin tayinlerinin durdurulması konusundaki talebimizi olumlu karşıladı."

Sonel, yaptıkları girişimlerin olumlu sonuçlandığına işaret ederek, "Bu kapsamda 50 öğretmenimizin tayinlerinin durdurulduğu tarafımıza bildirdi. Eğitim yılının sorunsuz başlaması bizleri sevindiriyor. Eminim ilimiz bu yıl eğitimdeki başarı çıtasını artırmaya devam edecek. Öğretmenimizin tayinlerini durdurma konusunda bize destek veren Milli Eğitim Bakanımız İsmet Yılmaz olmak üzere emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı. AA