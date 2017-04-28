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Buradasınız : » » Tunceli'de 5 terörist daha etkisiz hale getirildi

Tunceli'de 5 terörist daha etkisiz hale getirildi

Tunceli'de, güvenlik güçleri tarafından Aliboğazı bölgesinde devam eden operasyonda 1 teröristin öldürüldüğü, 4 teröristin ise teslim olduğu bildirildi.

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Tuncelide 5 terörist daha etkisiz hale getirildi

Tunceli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, terör örgütlerine yönelik çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi.

Dün Aliboğazı bölgesinde terör örgütlerine yönelik operasyon başlatıldığı hatırlatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Tunceli Aliboğazı bölgesinde bölücü terör örgütüne yönelik devam eden operasyonda, bugün güvenlik güçlerimizce teröristlere ait yeni bir sığınak tespit edilmiş ve bir grup terörist ile sıcak temas sağlanmıştır. Çıkan çatışmada 1 erkek terörist öldürülmüş, 4 erkek terörist ise teslim olmuştur. Bölgede operasyonlara devam edilmekte olup, gelişmelerden bilahare kamuoyuna bilgi verilecektir."

Tunceli'de 26 ile 28 Nisan tarihlerinde iki ayrı bölgede terör örgütlerine yönelik başlatılan ve aralıksız devam eden operasyonlarda dün 17, bugün de 5 olmak üzere 22 terörist etkisiz hale getirildi.

Etiketler: Tunceli, 5 terörist daha etkisiz hale getirildi, terör operasyonları
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