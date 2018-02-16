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Buradasınız : » » Tunceli'de 470 kilo amonyum nitrat ele geçirildi

Tunceli'de 470 kilo amonyum nitrat ele geçirildi

Tunceli'de düzenlenen operasyonda PKK'nın kullandığı 4 sığınak imha edilirken, toprak altına gizlenmiş 3 adet patlayıcı ve 470 kilogram amonyum nitrat bulundu.

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Tuncelide 470 kilo amonyum nitrat ele geçirildi

Güvenlik güçleri düzenlediği operasyonlarla terör örgütü PKK'ya nefes aldırmıyor. 

Tunceli Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler de PKK'nın kış üslenme alanlarına yönelik operasyonlarını kararlılıkla sürdürüyor.

Ekipler, Nazımiye ilçesi kırsalında iki ayrı bölgede operasyon düzenledi.

Terör operasyonunda, 4 sığınak tespit edilerek kullanılamaz hale getirdi.

Sığınaklarda 2 el yapımı patlayıcı düzeneği, 470 kilogram amonyum nitrat, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan mühimmat ile çok miktarda yaşamsal malzeme bulundu.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Tunceli, terör örgütü, PKK
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