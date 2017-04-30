Tunceli'de 31 ayrı bölge 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

Tunceli'de terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar nedeniyle 31 ayrı bölgenin 15 Mayıs'a kadar "özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Tunceli'de teröristlerin bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla devam edildiği belirtildi.

Bu kapsamda kentteki bazı alanların "özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği duyurulan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar nedeniyle, halkın can ve mal güvenliğinin korunması bakımından girilmesinde sakınca bulunan Tunceli merkez, Ovacık, Pülümür, Hozat ve Nazımiye ilçe sınırları içerisindeki 31 ayrı bölge 1 ila 15 Mayıs tarihleri arasında özel güvenlik bölgesi ilan edilmiştir."

Açıklamada, halkın can ve mal güvenli için özel güvenlik bölgelerine mülkü amir izni olmadan girişlerinin yasaklandığı kaydedildi.