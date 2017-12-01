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Tunceli'de 30 bölge 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

Tunceli'de terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar kapsamında 30 ayrı bölgenin 16 Aralık'a kadar "özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği bildirildi.

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Tuncelide 30 bölge özel güvenlik bölgesi ilan edildi

Tunceli'de teröristlerin bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalara azim ve kararlılıkla devam edildiği bildirildi.

Bu kapsamda kentteki bazı alanların "özel güvenlik bölgesi" ilan edildiğinin kaydedildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar nedeniyle halkın can ve mal güvenliğinin korunması bakımından girilmesinde sakınca bulunan Tunceli merkez, Ovacık, Pülümür, Hozat ve Nazımiye ilçeleri sınırlarındaki 30 ayrı bölge 2-16 Aralık arasında özel güvenlik bölgesi ilan edilmiştir."

Açıklamada, halkın can ve mal güvenliği için özel güvenlik bölgelerine mülki amir izni olmadan girişlerinin yasaklandığı kaydedildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Tunceli, özel güvenlik bölgesi
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