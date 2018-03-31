Tunceli'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli'de İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, kent merkezinin kırsal kesiminde terör örgütü PKK mensuplarının etkisiz hale getirilmesi amacıyla düzenlediği operasyonda, bir grup teröristle sıcak temas sağlandı.
Güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 3 terörist etkisiz hale getirildi, bir uzman çavuş yaralandı.
Omzundan yaralanan ve helikopterle Elazığ'daki bir hastaneye kaldırılan uzman çavuşun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Takviye birliklerin gönderildiği bölgedeki operasyon sürüyor.
Kaynak: AA