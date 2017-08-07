  • 07 AĞUSTOS 2017, PAZARTESI

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Buradasınız : » » Tunceli'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli'nin Pülümür ilçesi kırsalında güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.

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Tuncelide 3 terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, Tunceli'de teröristlerin bulunması ve etkisiz hale getirilmesi için operasyonların azim ve kararlılıkla devam ettiği belirtildi.

Pülümür ilçesi kırsalında bu amaçla operasyon düzenlendiği kaydedilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Bugün Tunceli İl Jandarma Komutanlığımızca Pülümür ilçemiz Kızılmescit Karagöl Dere mevkisinde icra edilen operasyonda çıkan çatışmada 2 bayan, 1 erkek olmak üzere 3 terörist, M-16, 2 kalaşnikof piyade tüfeği ve bu silahlara ait mühimmatla birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir." AA

Etiketler: Tunceli, pülümür, teröristler, terör operasyonu, PKK
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