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Tunceli'de 200 kilogramlık patlayıcı düzeneği imha edildi

Tunceli'de güvenlik güçleri, karayolu üzerinde menfeze yetiştirilmiş 200 kilogram amonyum nitratla güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı düzeneğini imha etti.

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Tuncelide 200 kilogramlık patlayıcı düzeneği imha edildi

Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucu, Tunceli-Pülümür karayolunda menfeze yerleştirilmiş 3 bidon içerisinde 200 kilogram amonyum nitratla güçlendirilmiş ve patlatılmaya hazır el yapımı patlayıcı düzeneği ele geçirdiği belirtildi.

Patlayıcı düzeneğin bomba uzmanı ekip tarafından imha edildiği vurgulanan açıklamada, düzeneğin, dün başlatılan hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen 7 terörist tarafından yerleştirildiğinin değerlendirildiği aktarıldı.

Açıklamada, kent genelinde teröristlerin bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Tunceli, pülümür, patlayıcı düzenek
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