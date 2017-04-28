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Tunceli'de 2 el yapımı patlayıcı ele geçirildi

Tunceli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, merkez Yeni Mahalle bölgesinde 2 adet el yapımı patlayıcı ele geçirildiği belirtildi.

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Tuncelide 2 el yapımı patlayıcı ele geçirildi

Tunceli'de 2 adet el yapımı patlayıcı ele geçirildiği bildirildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, merkez Yeni Mahalle bölgesinde 2 adet el yapımı patlayıcı ele geçirildiği belirtildi.

Valilik açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Bugün ilimiz merkez Yeni Mahalle bölgesinde, Tunceli Belediyesi temizlik işçileri tarafından boş arazide yapılan temizlik çalışmaları esnasında, kullanılmayan atıl vaziyette küvet altına saklanmış 2 adet el yapımı patlayıcı madde ve 1 adet toplumsal olaylarda kullanılan 'smoke' olarak adlandırılan gaz kapsülü bulunmuştur. Yapılan ihbar üzerine bölgeye İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ve Bomba İmha Şube Müdürlüğü ekipleri intikal ettirilmiştir. Gerekli çevre güvenliği alınmasına müteakip, bahse konu malzemeler üzerinde uzman ekiplerce gerekli incelemeler yapılması için Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla muhafaza altına alınmıştır."

Etiketler: Tunceli, el yapımı patlayıcı
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