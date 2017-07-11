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Buradasınız : » » Tunceli'de 100 kilogram amonyum nitrat ele geçirildi

Tunceli'de 100 kilogram amonyum nitrat ele geçirildi

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde terör örgütüne yönelik operasyonda ele geçirilen el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneğinin güvenlik güçlerince imha edildiği bildirildi.

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Tuncelide 100 kilogram amonyum nitrat ele geçirildi

Valilikten yapılan yapılan açıklamada, Tunceli'de teröristlerin bulunması ve etkisiz hale getirilmesi için çalışmaların azim ve kararlılıkla aralıksız devam ettiği anımsatıldı.

Bu kapsamda dün İl Jandarma Komutanlığınca Nazımiye ilçesine bağlı Hanköy ve Yanık mahallelerinde "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sinan Oruç-66" operasyonu düzenlendiği belirtilen açıklamada, "Operasyonda teröristlere ait patlatılmaya hazır vaziyette 25-30 metre uzunluğunda kablo bağlantılı iki adet 12 kilogramlık mutfak tüpü içerisinde 100 kilogram amonyum nitrat ile güçlendirilmiş EYP düzeneği ele geçirilmiştir." denildi.

Açıklamada, ele geçirilen patlayıcı düzeneğinin Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla olay yerinde kontrollü şekilde imha edildiği kaydedildi.

Etiketler: Tunceli, amonyum nitrat
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