  • 09 EYLÜL 2017, CUMARTESI

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Buradasınız : » » Tunceli'de 1 terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli'de 1 terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda bir teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

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Tuncelide 1 terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda bir teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Nazımiye ilçesi kırsalında dün operasyon gerçekleştirdiği belirtildi.

Operasyonda, bir teröristin etkisiz hale getirildiği aktarılan açıklamada, bu teröriste ait kalaşnikof piyade tüfeği, 5 şarjör, 2 el bombası, örgütsel doküman ve çeşitli malzemelerin ele geçirildiği aktarıldı.

Açıklamada, terörist unsurların bulunması ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü kaydedildi.

Etiketler: Tunceli, PKK, terör operasyonu
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