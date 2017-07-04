Tunceli'de 1 terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde güvenlik güçleri ile çatışmaya giren bir teröristin ölü olarak ele geçirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Tunceli'de teröristlerin bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla aralıksız devam ettiği belirtildi.

Bu kapsamda, Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca Pülümür ilçesi Kızılmescit köyü bölgesinde teröristlere yönelik operasyon başlatıldığı anlatılan açıklamada, şu bilgiler aktarıldı:

"Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Yılmaz-143 Operasyonu kapsamında dün saat 22.20 sıralarında bir grup teröristle temas sağlanmış, çıkan çatışma sonucu 1 erkek bölücü terör örgütü mensubu silahıyla ölü olarak ele geçirilmiştir."