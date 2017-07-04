  • 04 TEMMUZ 2017, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 40º
Sıcak
Sıcak
  • DOLAR 3.56
    EURO 4.042
  • BIST 101207.79
    ALTIN 139.953
Buradasınız : » » Tunceli'de 1 terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli'de 1 terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde güvenlik güçleri ile çatışmaya giren bir teröristin ölü olarak ele geçirildiği bildirildi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Tuncelide 1 terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde güvenlik güçleri ile çatışmaya giren bir teröristin ölü olarak ele geçirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Tunceli'de teröristlerin bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla aralıksız devam ettiği belirtildi.

Bu kapsamda, Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca Pülümür ilçesi Kızılmescit köyü bölgesinde teröristlere yönelik operasyon başlatıldığı anlatılan açıklamada, şu bilgiler aktarıldı:

"Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Yılmaz-143 Operasyonu kapsamında dün saat 22.20 sıralarında bir grup teröristle temas sağlanmış, çıkan çatışma sonucu 1 erkek bölücü terör örgütü mensubu silahıyla ölü olarak ele geçirilmiştir."

Etiketler: Tunceli, terörist
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER