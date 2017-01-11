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Buradasınız : » » Tunceli ve Erzincan'da kar yağışı köy yollarını kapattı

Tunceli ve Erzincan'da kar yağışı köy yollarını kapattı

Kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle Tunceli'de 94, Erzincan'da 81 köy yolunda ulaşım yapılamıyor.

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Tunceli ve Erzincanda kar yağışı köy yollarını kapattı
Tunceli İl Özel İdare Genel Sekreteri Nazif Yıldırım yaptığı açıklamada, kar yağışının kent genelinde 7 ve 8 Ocak'ta etkili olduğunu söyledi.
 
Karla mücadele çalışmalarına hızlı bir şekilde başladıklarını ifade eden Yıldırım, şunları belirtti:
 
"İlimiz genelinde etkili olan kar yağışı sonrasında dün 178 köy yolumuz ulaşıma kapanmıştı. Karla mücadele ekiplerimizin özverili çalışmaları sonrasında 84 köy yolu ulaşıma açıldı. Ekiplerimiz ulaşım sağlanamayan 94 köy yolunda karla mücadele çalışması yürütüyor. Bir aksilik olmazsa karla mücadele çalışmasını çok kısa sürede tamamlamayı planlıyoruz."
 
Karayollarında buzlanma uyarısı
 
Karayolları 86.Şube Şefi Aydoğan Ergün, yaptığı açıklamada, Tunceli merkez ile tüm ilçe ve şehirler arası bağlantıyı sağlayan karayollarında karla mücadele çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.
 
Ekiplerin tüm karayollarında kontrollerini aralıksız sürdürdüğünü aktaran Ergün, şunları kaydetti:
 
"Ekiplerimiz ağırlıklı olarak tipi ve buzlanma oluşan yollarda çalışma yürütüyor. Ekiplerimiz Tunceli-Pülümür ilçesi bağlantılı Erzincan karayolunda cankurtaran mevkisinde sık sık meydana gelen tipi ve buzlanmaya karşı 24 saat kontroller yaparak tuzlama yapıyor. Yine aynı mevkide karla mücadele çalışması tamamlandıktan sonra yol genelinde genişletme çalışması yürütülüyor. Şu an tüm yollarımız ulaşıma açık. Yolları açık tutmak için aralıksız çalışıyoruz. Sürücülerimizden isteğimiz, lütfen karayolunun önemli bir kesiminde meydana gelen buzlanmaya karşı dikkatli olsunlar ve hız limitlerine uysunlar. Yol kenarındaki uyarı levhalarına dikkat etsinler."
 
Öte yandan, Tunceli-Erzincan karayolunda Zağge mevkisinde virajı alamayan bir tır Pülümür Çayı'na devrildi.
 
Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada tırda maddi hasar meydana geldi.
 
Erzincan'da da 81 köy yolunun ulaşıma açılması için ekipler çalışmalarına devam ediyor.
 
Etiketler: Tunceli, erzincan, köy yolu, kar yağışı hava durumu
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