Tunceli ve Bingöl'de terör operasyonu

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı birliklerince Karlıova ilçesine bağlı Karacehennem ormanları sınırları içerisinde yer alan Yiğitler ile Kızılağaç köyleri arasında kalan Rem Yaylası kırsalında bugün düzenlenen "Şehit Jandarma Binbaşı Adil Karagöz-10" operasyonunda, toprağa gömülü el yapımı patlayıcı düzeneği ile 2 depo ve 1 sığınak tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, sığınak ve depolarda yapılan aramada 3 kalaşnikof, susturucu, 1 lazer mesafe ölçer, gece görüş dürbünü, silah üstü termal, tabanca şarjörü, 197 kalaşnikof mermisi, 25 tabanca mermisi, 3 akü, tabanca kılıfı, 4 kütüklük, 12 uyku tulumu, 25 metre kablo, il haritası, anahtar takımı, 2 murç, 7 çift ayakkabı, 8 çelik yapıştırıcısı, not defteri, 2 kazma, 2 kürek, el testeresi, bir miktar sağlık malzemesi, 10 kilogram tuz, 7 su bidonu, 100 kilogram un, 10 kilogram şeker ve 3 pil bloku ele geçirildiği kaydedildi.

Karlıova Cumhuriyet Savcısının talimatıyla tespit edilen patlayıcı düzeneği ile yaşam malzemelerinin olay yerinde imha edildiği aktarılan açıklamada, patlayıcı madde yapımında kullanılabilecek malzemeler ile silah ve mühimmatların ise incelenmek üzere Bingöl il Jandarma Komutanlığınca muhafaza altına alındığı aktarıldı.

Tunceli

Tunceli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada da Tunceli'de kent genelinde terörist unsurların bulunmasına yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.

Bu kapsamda Tunceli İl Jandarma Komutanlığına bağlı birliklerce Nazımiye ilçesi Doğantaş Mahallesi bölgesinde operasyon düzenlendiği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Operasyon kapsamında 21 adet basma düzenekli el yapımı patlayıcı, 2 adet büyük tüp içerisinde el yapımı patlayıcı için hazırlanmış 100 kilogram amonyum nitrat, bir adet küçük tüp içerisinde el yapımı patlayıcı için hazırlanmış 20 kilogram amonyum nitrat, bir adet büyük tüp içerisinde el yapımı patlayıcı için hazırlanmış 50 kilogram amonyum nitrat, 5 adet dolu tüp, bin metre kablo ve çok sayıda yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemeler Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile bulunduğu yerde imha edilmiştir." AA