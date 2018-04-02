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Buradasınız : » » Tunceli Valisi Sonel'den yaralı Uzman Çavuş Kartal'a balayı sözü

Tunceli Valisi Sonel'den yaralı Uzman Çavuş Kartal'a balayı sözü

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan Uzman Çavuş Celil Kartal'a düğün hediyesi olarak yurt içinde ya da dışında balayı sözü verdi.

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Tunceli Valisi Sonelden yaralı Uzman Çavuş Kartala balayı sözü

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel ile Tunceli Jandarma Bölge Komutan Vekili Tuğgeneral Vedat Çolak, Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde yatan, 31 Mart'ta Tunceli merkez ilçe kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan Uzman Çavuş Celil Kartal'ı ziyaret etti.

Kartal'la bir süre sohbet eden Sonel, geçmiş olsun dileklerini iletti. Kartal'ın nişanlı olduğunu öğrenen Sonel, yaralı askere düğün hediyesi olarak yurt içinde ya da yurt dışında balayı sözü verdi.

Ziyarette Vali Sonel'e çatışma anını anlatan Kartal, arazide 3 teröristin olduğunu fark etmesi üzerine el bombası attığını belirterek, "Arazide ilerliyorduk. Bir kayalığın önündeydim. 3 teröristin ilerlediğini görünce el bombası attım. Diğer kayalığın arkasındaki arkadaşım da el bombası attı. O esnada teröristin bağırdığını gördüm. Sonra ikinci teröristin bulunduğu yere de el bombası attım. Diğer teröristin üzerine de el bombası attım. Terörist attığım el bombası sonrası, bağırarak havaya ateş etti ve öldü. Teröristin attığı el bombasının şarapnel parçasıyla omuzumdan yaralandım" dedi.

31 Mart'ta İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent merkezinin kırsal kesiminde terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi amacıyla başlatılan operasyonda bir grup terörist ile sıcak temas sağlanmış ve çıkan çatışmada 3 terörist etkisiz hale getirilirken, Uzman Çavuş Celil Kartal omuzundan yaralanmış ve tedavi için Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesini sevk edilmişti.

Operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerin kimliklerinin tespiti için yürütülen çalışmalarda, birinin İçişleri Bakanlığının Aranan Teröristler Listesi'nde gri kategoride yer alan örgütün sözde "Pülümür Gücü Sorumlusu" "Delila" kod adlı Zeynep Miran olduğu belirlenmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: yaralı asker, vali, Tunceli, balayı
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