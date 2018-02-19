Tunceli Valiliği, belediyenin ekonomik durumunu açıkladı

Belediye devralındığında 18 milyon 345 bin 296 lira borcunun bulunduğu ve kasasında da 17 milyon 374 bin 904 lira olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Belediyenin borcu şu anda 14 milyon 902 bin 512 liraya düşmüştür ve kasasında da 17 milyon 699 bin 107 lira bulunmaktadır. 'Kayyuma 17 milyon bıraktık.' diyenler niye 18 milyon liralık borcu söylemezler? 30 Haziran 2017'den bu yana yaklaşık maliyeti 47 milyon lira olan işler program dahilinde bitirilmiştir. Kısa sürede bitirdiğimiz 47 milyon liralık işleri görmekte neden güçlük çekerler? Tunceli'mize ve yöremizin güzel insanlarına yıllardır konuşulan fakat yapılamayan projeleri gerçekleştiriyoruz. Hayırlı olsun."

Tunceli Belediyesinde görevlendirme

16 Kasım 2016'da Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Tunceli Belediye Başkanı Mehmet Ali Bul'un da bulunduğu 13 kişi gözaltına alınmıştı.

Bul'un, sevk edildiği hakimlikçe "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanması üzerine 17 Kasım 2016'da Tunceli Belediye Başkanlığına dönemin Tunceli Vali Yardımcısı Olgun Öner, 17 Ocak 2017'de ise dönemin Tunceli Valisi Osman Kaymak İçişleri Bakanlığınca vekaleten atanmıştı.

13 Haziran 2017 tarihinde 2017/10458 sayılı kararname ile Tuncay Sonel, Tunceli Valiliğine atanmış ve Tunceli Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmişti.

Kaynak: AA