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Tunceli merkezli FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

11 ilde yürütülen FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanması soruşturmasında 7'si muvazzaf, 2 ihraç edilmiş astsubay olmak üzere 9 kişi gözaltına alındı.

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Tunceli merkezli FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasında yer aldıkları gerekçesiyle 8'i muvazzaf ve 2'si ihraç olmak üzere 10 kişi hakkında silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla gözaltı kararı verdi.

Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelilere yönelik Tunceli merkezli 11 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.

Operasyon kapsamında 7 muvazzaf, 2'si ise ihraç edilmiş astsubay gözaltına alındı. Bir şüphelinin de yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Yakalanan zanlılar Tunceli İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Tunceli, fetö, FETÖ operasyonu, gözaltı, tsk, kripto
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