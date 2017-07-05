  • 05 TEMMUZ 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Tunceli merkezli 4 ilde terör operasyonu

Tunceli merkezli 4 ilde terör operasyonu

Tunceli merkezli 4 ilde, terör örgütü PKK'nın şehir yapılanmasına yönelik operasyonda 16 kişi yakalandı.

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Tunceli merkezli 4 ilde terör operasyonu

Valilikten yapılan açıklamada, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda Tunceli İl Jandarma Komutanlığı ve Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması olan sözde sivil savunma birlikleri mensuplarına yönelik operasyon başlatıldığı belirtildi.

Bu çerçevede Tunceli'nin yanı sıra İstanbul, Diyarbakır ve Elazığ'da eş zamanlı operasyon yapıldığı aktarılan açıklamada, operasyonda 13'ü Tunceli'de olmak üzere toplam 16 kişinin gözaltına alındığı bilgisi verildi.

Açıklamada, Tunceli'de teröristlerin bulunmasına yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü kaydedildi.

Etiketler: terör operasyonu, Tunceli
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