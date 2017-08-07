  • 07 AĞUSTOS 2017, PAZARTESI

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Tunceli merkezli 19 ilde "ByLock" operasyonu

Tunceli merkezli 19 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda, örgütün haberleşme sistemi "ByLock" kullandıkları iddia edilen 12 kişi yakalandı.

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Tunceli merkezli 19 ilde &quot;ByLock&quot; operasyonu

Tunceli merkezli 19 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, örgütün haberleşme sistemi "ByLock" kullandıkları iddia edilen 12 kişi yakalandı.

Tunceli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, FETÖ/PDY ve bu örgütün devlet içerisine sızmış yapılanmalarına yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.

Bu amaçla Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturmalar yürütüldüğü aktarılan açıklamada, örgüte yönelik İl Emniyet Müdürlüğünce Tunceli merkezli 19 ilde operasyon yapıldığı ifade edildi.

Açıklamada, operasyonda örgütün haberleşme sistemi "ByLock" kullandıkları saptanan 12 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Etiketler: Tunceli, bylock
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