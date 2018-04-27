Tunceli Hozat’ta hava operasyonu: 6 terörist etkisiz hale getirildi

Hozat ve Çemişgezek ilçeleri arasındaki Aliboğazı bölgesi kırsalında 23 Nisan'da Tunceli MİT Bölge Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının koordinesinde başlatılan operasyon sürüyor.

Hava destekli yürütülen ve ilk etapta 2 kadın teröristin ölü, bir kadın örgüt mensubunun da ağır yaralı ele geçirildiği operasyonun devamında bölgede arama tarama faaliyeti yürütüldü.

Bu çalışmalar sonucu, hava harekatında etkisiz hale getirildiği belirtilen 3 erkek teröristin daha cesedi bulundu. Böylece bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 6'ya ulaştı.

Operasyonda, bölgede yapılan arama tarama faaliyetlerinde, 9 sığınak ve içerisinde tuzaklanan 7 el yapımı patlayıcı düzeneği ile çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirilmişti.

Kaynak: AA