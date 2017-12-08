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Tunceli-Erzincan karayolunda heyelan

Tunceli-Erzincan karayolunda meydana gelen heyelan nedeniyle kaya ve toprak parçalarıyla kapanan yolda ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

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Tunceli-Erzincan karayolunda heyelan

Tunceli-Erzincan karayolunun 33. kilometresinde oluşan heyelan nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

Heyelan nedeniyle karayolu, düşen kaya ve toprak parçalarıyla kapandı.

Olay yerine gelen Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü 86. Tunceli Şube Şefliğine ait kar kürüme aracı, gidiş gelişli yolun tek şeridi temizledi. Böylece yol, kontrollü olarak tek şeritten sağlanmaya başlandı.

Karayolunun tümüyle ulaşıma açılması için bölgeye sevk edilen büyük iş makinesi ile çalışma başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Tunceli-Erzincan karayolu, heyelan
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