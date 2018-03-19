  • 19 MART 2018, PAZARTESI

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Tunceli Cemevi ve Mameki Köprüsü aydınlatıldı

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Sonel'in girişimleriyle hayata geçirilen projeler kapsamında, Tunceli Cemevi ile Mameki Köprüsü aydınlatıldı.

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Tunceli Cemevi ve Mameki Köprüsü aydınlatıldı

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel'in girişimleriyle hayata geçirilen projelerle şehrin farklı bir soluk kazandığı belirtildi.

Yatırımlarla şehrin çehresinin değiştiği anlatılan açıklamada, kentte hayata geçirilen en büyük projelerden ikisinin Tunceli Cemevi ve Mameki Köprüsü'nü aydınlatma projesi olduğu aktarıldı.

Bu projelerin Valilik öncülüğünde yürütüldüğü aktarılan açıklamada, projeyle Tunceli Cemevi ile Mamaki Köprüsü'nün aydınlatıldığı belirtildi.

"Cemevi, kentteki halkımız için inanışın ve ibadetin kalbi, huzurun, ibadetin ve kulluğun gönüllerde toplandığı, kalplerde biriktiği ve oradan da arşa yükselerek Yaradan ile bütünleştiği yerdir. Cemevi ve Mameki Köprüsü aydınlatılarak ibadet ve ihtişam birleştirilip halkımızın hizmetine ve beğenisine sunulmuştur. Bu proje ile Munzur'u gelin gibi süsleme çalışmaları ve hedefi, desteklenip güçlendirilmiştir. Bu güzel şehrimiz için bir hayal daha gerçek oldu. Tunceli'mize hayırlı olsun."

Kaynak: AA

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