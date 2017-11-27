  • 27 KASIM 2017, PAZARTESI

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Buradasınız : » » Tuncay Opçin'in bylock yazışmalarından AK Parti'ye 'balyoz kumpas'ı çıktı

Tuncay Opçin'in bylock yazışmalarından AK Parti'ye 'balyoz kumpas'ı çıktı

FETÖ'den aranan Tuncay Opçin'in ByLock yazışmalarında "Kumpası Erdoğan'a yıktım" ifadesi yer alıyor.

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Tuncay Opçinin bylock yazışmalarından AK Partiye balyoz kumpası çıktı

Firari FETÖ sanığı Tuncay Opçin'in Bylock yazışmalarında AK partiye kumpas mesajları çıktı. Opçin o mesajlarda "Olan biteni delilleriyle AK Parti'ye yıktım. İnkar edemezler" diyor.

Opçin'in eşi adına kayıtlı telefonunda, örgütün gizli haberleşme programı olan Bylock tespit edildi. Bylock yazışmalarında da kumpasın itirafı yer aldı. Bylock yazışmaları Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından çözüldü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

O yazışmalara göre, Opçin 10 Ocak 2016 tarihli yazışmasında AK Partiye nasıl tuzak kurduğunu tek tek anlatıyor.

Bylock üzerinden görüştüğü kişiye Balyoz soruşturması hakkında kitap hazırladığını söyleyen Tuncay Opçin, "Olan biteni delilleriyle AK Parti'ye yıktım. Bir de telefon trafiğini AK Parti'ye yönlendirmiştim o dönemde. O yüzden inkar edemezler" ifadeleri yer alıyor.

İşte o yazışmalar;

X kişi: Kitap ne zaman çıkıyor?
Tuncay Opçin: Bu ay çıkar
X kişi: Nereden çıkacak?
Tuncay Opçin: Öteki Adam'dan
Tuncay Opçin: Tayyip cenahı şok olacak. Kitap bu anlamda çok iş görecek. Çok satanlar listesine girmesi lazım.
X kişi: Abilere sordunuz mu abi kitap içerikle ilgili
Tuncay Opçin: Haberleri var.
X kişi: Süper
Tuncay Opçin: Zaten bizimle ilgili bölüm yok. Olan biteni yönlendirmiştim o dönemde. O yüzden inkar edemezler.
X kişi: Çok tehlikelisiniz vesselam
Tuncay Opçin: Eyvallah

FETÖ'nün cezaevindeki üyelerinden Mehmet Baransunun eski eşi verdiği ifadede Tuncay Opçinin yayınlaması için eşine para ve belge verdiğini belirtmişti.

Balyoz kumpası iddianamesinde de FETÖ'nün basın ayağı diye tanımlanan Baransu'nun suça konu olan cd, dvdleri Opçin'den aldığı ifadelerine yer verilmişti.


 

Etiketler: fetö, tuncay opçin
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