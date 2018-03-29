Tunca ve Meriç nehirlerinin debileri düşmeye başladı

Sabah saatlerinde 308 metreküp/saniye seviyelerine yükselen Tunca'nın debisi, son ölçümlerde 276 metreküp/saniye kaydedildi.

İki saat önceki ölçümlere göre 3 metreküp/saniye düşüş gösteren Meriç Nehri'nin debisi ise, 1376 metreküp/saniye ölçüldü.

Düşüşe rağmen her iki nehir için Devlet Su İşler'nin (DSİ) risk seviyesi "kırmızı alarm" düzeyinde.

Bulgaristan'ın İvoylovgrad İstasyonu'ndaki ölçüme göre, her iki nehri besleyen Arda Nehri'nin debisinde de düşüş kaydedildi.

Nehirlerin Edirne'de daha geniş alanlarda taşkın yapmaması, nehirlerin kaynağını aldığı Bulgaristan'daki havzaya baraj suyu ve sağanakların eklenmemesiyle gerçekleşecek.

Bulgaristan tarafından enerji üretiminin yapıldığı barajların dolu olması nedeniyle, bölgedeki sağanak ve kar erimeleri suyun yükselmesine etki ediyor.

Nehir taşkını nedeniyle halen Değirmenyeni Köy ile Bosnaköy yolları trafiğe kapalı tutuluyor. Pek çok tarım arazisi de su altında. Fatih, Kanuni, Yalnızgöz, Meriç ve Tunca köprüleri de ulaşıma kapalı.

Tunca Nehri kenarındaki işletmelere suyun girmesi sonrası, Meriç Nehri kenarındaki işletmeler de suyun yükselmesi riskine karşı tedbir aldı.

Kaynak: AA