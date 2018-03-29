  • 29 MART 2018, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.998
    EURO 4.921
  • BIST 114344.12
    ALTIN 170.178
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Tunca ve Meriç nehirlerinin debileri düşmeye başladı

Tunca ve Meriç nehirlerinin debileri düşmeye başladı

Tunca ve Meriç nehir debilerindeki düşüşe rağmen, her iki nehir için de Devlet Su İşleri'nin (DSİ) risk seviyesi "kırmızı alarm" düzeyinde.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Tunca ve Meriç nehirlerinin debileri düşmeye başladı

Sabah saatlerinde 308 metreküp/saniye seviyelerine yükselen Tunca'nın debisi, son ölçümlerde 276 metreküp/saniye kaydedildi.

İki saat önceki ölçümlere göre 3 metreküp/saniye düşüş gösteren Meriç Nehri'nin debisi ise, 1376 metreküp/saniye ölçüldü.

Düşüşe rağmen her iki nehir için Devlet Su İşler'nin (DSİ) risk seviyesi "kırmızı alarm" düzeyinde.

Bulgaristan'ın İvoylovgrad İstasyonu'ndaki ölçüme göre, her iki nehri besleyen Arda Nehri'nin debisinde de düşüş kaydedildi.

Nehirlerin Edirne'de daha geniş alanlarda taşkın yapmaması, nehirlerin kaynağını aldığı Bulgaristan'daki havzaya baraj suyu ve sağanakların eklenmemesiyle gerçekleşecek.

Bulgaristan tarafından enerji üretiminin yapıldığı barajların dolu olması nedeniyle, bölgedeki sağanak ve kar erimeleri suyun yükselmesine etki ediyor.

Nehir taşkını nedeniyle halen Değirmenyeni Köy ile Bosnaköy yolları trafiğe kapalı tutuluyor. Pek çok tarım arazisi de su altında. Fatih, Kanuni, Yalnızgöz, Meriç ve Tunca köprüleri de ulaşıma kapalı.

Tunca Nehri kenarındaki işletmelere suyun girmesi sonrası, Meriç Nehri kenarındaki işletmeler de suyun yükselmesi riskine karşı tedbir aldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Tunca, Meriç, Edirne
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER