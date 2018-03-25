  • 25 MART 2018, PAZAR

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.987
    EURO 4.928
  • BIST 116602.82
    ALTIN 172.477
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Tunca Nehri'ndeki taşkın Er Meydanı'nı sular altında bıraktı

Tunca Nehri'ndeki taşkın Er Meydanı'nı sular altında bıraktı

Tunca Nehri'nin taşmasıyla Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı çayır sular altında kaldı. Sel suları Adalet Kasrı, Balkan Şehitliği ile saray mutfaklarına kadar yayıldı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült

Son yılların en yüksek debilerinden birinin ölçüldüğü Tunca Nehri'nin yatağının darlaştığı Sarayiçi mevkisinde taşkın oldu. DSİ verilerine göre, Tunca Nehri'nin debisi 214 metreküp/saniyeye yükseldi.

Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı çayıra da giren nehir suyu; Adalet Kasrı, Balkan Şehitliği ile saray mutfaklarına kadar ilerledi.

Sarayiçi adasını çeviren iki koldan yayılan nehir, buranın tamamına yakınını su altında bıraktı.

Bölgeye yakın tarım alanları da sular altında kaldı.

Köprü girişlerinin suyla dolması ve geçişlerde tehlike arz etmesi sebebiyle tarihi Fatih ve Kanuni köprüleri trafiğe kapalı tutuluyor.

Tunca Nehri'nin karıştığı Meriç Nehri'nin debisindeki yükseliş de sürüyor.

Nehrin debisi 875 metreküp/saniyeye ulaştı.

Kaynak: AA

Etiketler: tunca nehri, Meriç nehri
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER