Tunca Nehri'ndeki taşkın Er Meydanı'nı sular altında bıraktı

Son yılların en yüksek debilerinden birinin ölçüldüğü Tunca Nehri'nin yatağının darlaştığı Sarayiçi mevkisinde taşkın oldu. DSİ verilerine göre, Tunca Nehri'nin debisi 214 metreküp/saniyeye yükseldi.

Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı çayıra da giren nehir suyu; Adalet Kasrı, Balkan Şehitliği ile saray mutfaklarına kadar ilerledi.

Sarayiçi adasını çeviren iki koldan yayılan nehir, buranın tamamına yakınını su altında bıraktı.

Bölgeye yakın tarım alanları da sular altında kaldı.

Köprü girişlerinin suyla dolması ve geçişlerde tehlike arz etmesi sebebiyle tarihi Fatih ve Kanuni köprüleri trafiğe kapalı tutuluyor.

Tunca Nehri'nin karıştığı Meriç Nehri'nin debisindeki yükseliş de sürüyor.

Nehrin debisi 875 metreküp/saniyeye ulaştı.

Kaynak: AA