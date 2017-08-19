  • 19 AĞUSTOS 2017, CUMARTESI

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Tunca Nehri'nde su seviyesi dip yaptı

Edirne'de etkili olan aşırı sıcaklar Tunca Nehri'nde büyük kum adacıkları oluşturdu.

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Tunca Nehrinde su seviyesi dip yaptı

Edirne'de etkisini gösteren sıcakların yanı sıra hem Edirne hem de nehrin havzalarında uzun süredir yağışın olmayışı su seviyesinin düşmesine neden oldu.

Hava sıcaklığının 35 derecelerde seyrettiği kentte aşırı sıcak ve buharlaşma nedeniyle Tunca Nehri dip seviyesine düştü.

Özellikle kış aylarında yoğun yağışlar ve kar erimeleri sonucu debisi yükselen ve taşkın yaşanan Tunca Nehri şu anda en düşük su seviyesinde akmaya başladı. Debinin düşmesi dolayısıyla nehrin birçok bölgesinde kum adacıkları oluşturdu.

DSİ verilerine göre, Tunca Nehri'nin debisi saniyede 2 metreküp olarak ölçüldü.

Debinin en düşük seviyeye ulaştığı Bosnaköy köyü yakınlarındaki nehir yatağında ise fotoğrafçılar nehrin ortasına kadar yürüyerek fotoğraf çekti.

Etiketler: tunca nehri, Edirne
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