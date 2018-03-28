  • 28 MART 2018, ÇARŞAMBA

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Tunca Köprüsü yağışlardan dolayı trafiğe kapatıldı

Edirne'de etkili olan sağanak yağışlarla nehir debilerinin yükselmesi nedeniyle Tunca Köprüsü trafiğe kapatıldı.

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Edirne'de sağanak yağış hayatı etkilemeye devam ediyor. 

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tarihi Tunca Köprüsü'ne güvenlik bandı çekti, duba koyarak araç ve yaya geçişini durdurdu.

Tunca Nehri kenarındaki bazı işletmeleri ise su bastı. Tunca Köprüsü girişlerinde de su birikti.

Hem Yunanistan'a Pazarkule Sınır Kapısı'ndan gitmek isteyenler hem de Yunanistan sınırında olan Karaağaç Mahallesi ile ulaşım, Dr. Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü'nden yapılıyor.

Bölge halkı yağışlardan dolayı oldukça tedirgin. 

Kaynak: AA 

Etiketler: yağış, Tunca köprüsü, sağanak, Edirne
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