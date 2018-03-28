Tunca Köprüsü yağışlardan dolayı trafiğe kapatıldı

Edirne'de sağanak yağış hayatı etkilemeye devam ediyor.

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tarihi Tunca Köprüsü'ne güvenlik bandı çekti, duba koyarak araç ve yaya geçişini durdurdu.

Tunca Nehri kenarındaki bazı işletmeleri ise su bastı. Tunca Köprüsü girişlerinde de su birikti.

Hem Yunanistan'a Pazarkule Sınır Kapısı'ndan gitmek isteyenler hem de Yunanistan sınırında olan Karaağaç Mahallesi ile ulaşım, Dr. Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü'nden yapılıyor.

Bölge halkı yağışlardan dolayı oldukça tedirgin.

Kaynak: AA