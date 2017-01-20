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Tümamiral Özel'in alıkonulmasına ilişkin FETÖ iddianamesi

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Deniz Harp Okulu Komutanı Tümamiral Özel'in alıkonulmasına ilişkin 5'i tutuklu 2'si firari 9 subay hakkında iddianame hazırlandı.

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Tümamiral Özelin alıkonulmasına ilişkin FETÖ iddianamesi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde Deniz Harp Okulu Komutanı Tümamiral Mesut Özel'in alıkonulmasına ilişkin 5'i tutuklu 2'si firari 9 subay hakkında üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 29 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

İddianamede, darbe girişimi gecesi şüphelilerin üzerlerinde silah bulunduğu halde müşteki Tümamiral Özel'i cebir ve şiddet kullanarak konutundan derdest edip, rütbesini söktükleri, ellerini kelepçeledikleri, ağzını bantladıkları ve zorla cezaevine kapattıkları anlatıldı. 

 

Etiketler: fetö, iddianame, mesut özel
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