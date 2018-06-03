Tüketiciyi aldatan seyahat acenteleri takipte

Seyahat Acentaları Birliği Yönetmeliği ile seyahat acentesi meslek ilkelerine aykırı davranan, tüketicileri aldatan, seyahat acentesi sıfatıyla bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketleriyle huzur, sükun ve çalışma düzenini bozucu eylem ve davranışlarda bulunan üyelere verilen cezalar yeniden düzenlendi.

Seyahat Acentaları Birliği Yönetmeliği, Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

TÜRSAB'ın görev ve yetkileri de yeniden belirlendi

Yönetmelik, Birliğin görev, faaliyet ve teşkilat yapısını düzenlemeyi, seyahat acentelerinin mesleki gelişimiyle mesleki etik ve dayanışmasını korumak üzere gerekli önlemleri almayı, Birlik ve üyelerinin Bakanlık ve turizm sektörünün kurum ve kuruluşlarıyla olan ilişkilerini düzenliyor.

Yönetmelikle, seyahat acentesi kuruluşunu gerçekleştiren her işletmenin üye olmak zorunda olduğu, kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütü Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'nin (TÜRSAB) görev ve yetkileri de yeniden belirlendi.

Buna göre Birlik, mesleğin gelişimi ve ilkelerinin belirlenip uygulanmasıyla üyelerin dayanışmasını sağlayacak, seyahat acentesinin kuruluşundan itibaren iş yeri ve personelinin nitelikleriyle adres değişikliği ve benzeri idari işlemler dahil gerekli denetimleri, inceleme ve değerlendirmeleri yapacak.

TÜRSAB gerekli önlemleri alacak

TÜRSAB ayrıca, mesleğin gelişimini olumsuz etkileyecek durum ve olaylara karşı önlem alacak, üyeleri arasında ve seyahat acenteliği mesleğini etkileyecek turizm sektörü faaliyetlerinde haksız rekabetin oluşmasını önleyecek, haksız rekabet eylemlerine karşı gerekli önlemleri alacak, bu konuda idari ve yargı yollarına başvuracak, belgesiz faaliyetleri önlemek amacıyla gerekli tespitleri yapacak, tespit ettiği belgesiz faaliyetler hakkında suç duyurusunda bulunacak ve ilgililere karşı diğer hukuki yollara başvuracak.

TÜRSAB, seyahat acentelerinin turizm müesseselerinde yaptırdıkları rezervasyonların mevzuata uygun olup olmadığını tetkik etme, seyahat acenteliği konusunda bilirkişilik yapma görevlerini de yürütecek.

Disiplin kurulu ve cezalar

Üç kişiden oluşan ve Genel Kurul tarafından üyeleri arasından seçilen Disiplin Kurulu, Birlik üyelerinin acentelik, tanıtım ve reklam faaliyetlerinde Kanun, Yönetmelik ve mesleki etik ilkelere uygun davranıp davranmadığını, kendisine iletilen ihbar ya da şikayet üzerine soruşturmaya yetkili olacak. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından kusurlu olduğu tespit edilen üye hakkında kusurun niteliğine göre şu cezalar uygulanacak:

Uyarma cezası

Seyahat acentesi meslek ilkelerine aykırı davranan, Birliğe karşı üyelik görev ve yükümlülüklerini yerine getirmeyen, yıllık aidat borcunu yıl sonuna kadar kapatmayan, Birliğin itibarını zedeleyici fiil ve beyanlarda bulunan, tüketici ve diğer kişilerle olan ilişkilerde terbiye ve nezakete aykırı davranışlarda bulunan üyenin, mesleki faaliyetlerinde ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazıyla bildirilmesi.

Üye, bir yıl içerisinde uyarma cezası gerektiren fiili tekrarlaması halinde kınama cezasıyla cezalandırılacak.

Kınama cezası

Tüketicilere ve diğer kişilere olan taahhütlerini yerine getirmeyen veya bunlara karşı haksız ithamda bulunan, müşterilerini, tüketicileri veya diğer kişileri aldatan, rekabeti bozucu davranışlarda veya haksız rekabette bulunan ya da mükerrer uyarma cezası alan üyeye mesleki faaliyetinde ve davranışlarında kusurlu olduğunun yazıyla bildirilmesi.

Üye, bir yıl içerisinde kınama cezasını gerektiren fiili tekrarlaması halinde para cezasıyla cezalandırılacak.

Para cezası

Üyenin Bakanlık, diğer resmi kurumlar ve Birlik tarafından mevzuata uygun olarak alınmış kararlara aykırı hareket etmesi veya mükerrer kınama cezası almasından dolayı para cezasıyla cezalandırılması.

Para cezaları Birliğe gelir kaydedilecek. Verilecek para cezası kusurun işlendiği yıla ait üyelik aidatının iki katı olacak. Üyenin para cezası verilmesini gerektiren eylem ve davranışlarının aynı eylem ve davranış olmasına bakılmaksızın bir yıl içerisinde tekrarında verilecek ceza yıllık aidatın beş katı olarak uygulanacak.

Geçici veya uzun süreli üyelikten çıkarma cezası

Üyenin seyahat acentesi sıfatıyla bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketleriyle huzur, sükun ve çalışma düzenini bozucu eylem ve davranışlarda bulunması karşısında, Birlik üyeliğinden geçici veya uzun süreli olarak çıkarılması ve bu süre içerisinde mesleki faaliyetini yürütememesi.

Geçici çıkarma cezası bir aydan az altı aydan fazla, uzun süreli çıkarma cezası altı aydan az iki yıldan fazla olamayacak.

Yönetmelikle, 15 Haziran 1973 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Seyahat Acentaları Birliği Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı. Yürürlüğe giren yönetmeliğin ek üçüncü maddesiyle de kesinleşmemiş disiplin dosyalarının işlemden kaldırılması düzenlemesi getirildi.

Kaynak: AA