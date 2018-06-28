TÜGVA'dan üniversite öğrencilerine Malezya'da eğitim

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), üniversite öğrencilerini Malezya'ya gönderiyor. Amaç, hem İngilizce öğrenmek, hem de yeni bir kültürle tanışmak. Eğitim ve ulaşım masrafları vakıf tarafından karşılanacak. Diğer masraflar ise katılımcılara ait.

Hareket vakti 16 Temmuz

TÜGVA Başkanı İsmail Emanet, neden Malezya'yı tercih ettiklerini anlattı.

"Evet özellikle gençlerimizin hem çok kültürlü bir ülkede bu eğitimi almaları hem de dil konusunda bir çok ülkeden eğitim için gelen gençlerin burada olmasından dolayı Malezya’yı tercih ettik."

Program 16 Temmuz'da başlayacak. Öğrenciler dil öğrenmenin yanında bölgenin doğal güzelliklerini tanıyacak, yemeklerini ve kültürlerini öğrenecek. Asya’nın sıcak iklimiyle tanışacaklar. Birer kültür elçisi olacaklar.

Kuala Lumpur'da kültür gezisi de yapacaklar

Emanet, bu eğitimin öğrencilerin farklı kültürleri tanıması için büyük bir şans olduğunu vurguladı.

"Biz mesela daha önce gittiğimiz bir program da orada pirinç tarlalarında arkadaşlara pirinçler toplatmıştık. O deneyimi yaşatmıştık. Doğayla, kültürle iç içe oldu. Hem de farklı bir kültür, Asya kültürünü yakından tanıma şansları olacak kardeşlerimizin."

İsmail Emanet, Malezya’ya gidecek öğrencilere bir de müjde verdi.

Öğrenciler, Kuala Lumpur'da kültür gezisi de yapacak.

Kaynak: TRT Haber