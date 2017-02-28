TÜGVA'dan '28 Şubat Manşetleri' sergisi

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Sarıyer Şubesince, Hacıosman metro durağında "28 Şubat Manşetleri" sergisi açıldı.

Çeşitli gazetelerin 28 Şubat sürecindeki manşetlerinden oluşan serginin açılışına TÜGVA Sarıyer Şubesi üyeleri ile AK Parti Sarıyer İlçe Başkanı Salih Bayraktar katıldı.

TÜGVA Sarıyer Şube Temsilcisi İlyas Tanrıverdi, açılışta yaptığı konuşmada, amaçlarının 28 Şubat sürecinde yaşananların unutulmamasını sağlamak olduğunu belirterek, "28 Şubat milletin değerlerine, kutsallarına, inançlarına yapılmış çok vahim bir darbedir. TÜGVA olarak biz unutmuyoruz, 'biz unutursak onların akıllarına yeniden gelir' diyoruz. Nitekim 15 Temmuz'da da geldi. 15 Temmuz'daki darbe ile 28 Şubat'taki darbenin beslendikleri kaynak aynıydı." diye konuştu.

AK Parti Sarıyer İlçe Başkanı Bayraktar da böyle bir serginin açılmasından dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, TÜGVA üyelerine teşekkür etti. AA