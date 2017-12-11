Tuğgenerali yaralayan binbaşı ByLock'çu çıktı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe Karargahı'ndaki eylemlerle ilgili 244 kişinin yargılandığı davaya sanık savunmalarıyla devam edildi.

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen davanın öğleden sonraki bölümü, sanık eski yarbay Fatih Tatlıcı'nın savunmasıyla başladı.

Daha sonra Jandarma Genel Komutanlığı nizamiyesinde darbecilere direnen Tuğgeneral Nurettin Alkan'ı yaralayan sanık eski kurmay Binbaşı Ahmet Özcan savunma yaptı.

Özcan, darbe girişiminden önce Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Değerlendirme Merkezi Amiri olarak görev yaptığını söyledi.

15 Temmuz'da Tunceli Nazimiye Kılköyü Jandarma Karakoluna patlayıcı yüklü araçla saldırı düzenlendiği için karargahta kalmaya devam ettiğini savunan Özcan, bir ara hava almak için dışarı çıktığında C nizamiyede tartışma sesinin geldiğini ifade etti.

Bu bölgeye gittiğinde birkaç kişilik bir gurubun kapıdaki askerlerle tartıştığını, bunlardan birinin elinde silah bulunduğunu belirten Özcan, nasıl olduğunu anlamadığı bir şekilde bacağından ve elinden vurulduğunu anlattı.

Tedavi için GATA'ya götürüldüğünü, iyileştikten sonra tutuklandığını belirten Özcan, hakkında isnat edilen suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

"ByLock, FETÖ işi bir kumpastır"

İddianamede yer alan Tuğgeneral Alkan'ı vurduğu tespitinin doğru olmadığını öne süren Özcan, 8 Eylül 2014'ten itibaren örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğuna ilişkin bilgiyi de reddetti.

ByLock'ta kendisine "Yavuz" kod adı verildiği, "Line" isimli program üzerinden gönderilen bir mesajda ise darbecilerin emrine girmesi istendiğinin hatırlatılması üzerine Özcan, "ByLock kullanmadım, bu tam bir FETÖ işi kumpastır. Bu iddiaları kabul etmiyorum." savunmasını yaptı.

"Hatırlamıyorum, bilmiyorum diye geçiştirdi"

Sanık Özcan, Mahkeme Başkanı Abdullah Köksal'ın birçok sorusunu "hatırlamıyorum", "bilmiyorum", "daha sonra yapacağım savunmada değineceğim" diyerek geçiştirdi.

Kendisine kimin ateş ettiği sorusuna, "Soruşturma sonucunda ateş edenin ortaya çıkacağına inanıyorum. Beni vuranın kim olduğunu görmedim." diyen Özcan, aleyhinde beyanda bulunanlar için de "Kendilerini kurtarmak için iftira atmışlar." iddiasında bulundu.

Duruşmaya yarın sanık savunmalarıyla devam edilecek.