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Tuğba Kuruyemiş'e kayyum atandı

Aydın'da, aralarında Tuğba Kuruyemiş'in de bulunduğu 25 şirkete kayyum atandı.

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Tuğba Kuruyemişe kayyum atandı

Aydın'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmalar kapsamında bazı şirketlere kayyum atanmasına karar verildi.

Aydın 2. Sulh Ceza Hakimliğinin aldığı karar kapsamında, aralarında ülke genelinde bayileri bulunan Tuğba Kuruyemiş'in de bulunduğu 25 şirkete kayyum atanması kararlaştırıldı.

Tuğba Kuruyemiş'in sahibi Ahmet Tonkul, Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY'ye finansal destek sağladığı iddiasıyla 27 Temmuz 2016'da gözaltına alınmış, 4 Ağustos'ta tutuklanmış, 11 Kasım'da da tahliye edilmişti.

Etiketler: tuğba kuruyemiş, kayyum, aydın
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