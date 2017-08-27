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'TÜBİTAK Alternatif Enerjili Araç Yarışları' sona erdi

TÜBİTAK tarafından düzenlenen "Alternatif Enerjili Araç Yarışları" Kocaeli'de tamamlandı.

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TÜBİTAK Alternatif Enerjili Araç Yarışları sona erdi

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunca (TÜBİTAK) düzenlenen "Alternatif Enerjili Araç Yarışları" Kocaeli'de tamamlandı.

Körfez Yarış Pisti'ndeki etkinlik, "hidromobil" ve "elektromobil" kategorilerinde düzenlenen yarışlarla sona erdi.

5 takımın yarışmaya hak kazandığı "Hidromobil" kategorisinde, Yıldız Teknik Üniversitesi'nin Alternative Energy Resource Society takımı ''Sirius'' isimli otomobiliyle birinciliği, Anadolu Üniversitesi'nin Hidroana takımı ''Usta'' isimli otomobiliyle ikinciliği, Mersin Üniversitesi'nden Tarsus Teknoloji Team ise ''Myrtus'' isimli otomobiliyle üçüncülüğü elde etti.

"Elektromobil" kategorisinde ise yarış pisti, 31 takımın ''en az enerji harcayarak 30 tur atma'' mücadelesine sahne oldu. Bu kategoride 60 kilometreyi yaklaşık 50 kuruşluk enerji sarfiyatıyla geçen Çukurova Üniversitesi Çukurova Elektromobil Takımı ''1,5 Adana'' isimli otomobiliyle birinci oldu. İstanbul Üniversitesi Milat 1453 takımının ''Azak'' isimli otomobiliyle ikinci olduğu yarışmada, İstanbul Aydın Üniversitesi Elektroaydın takımı ''Elektroaydın Aura'' isimli otomobiliyle üçüncülüğü elde etti. 

Etiketler: TÜBİTAK, Alternatif Enerjili Araç Yarışları
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