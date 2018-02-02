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Buradasınız : » » TTB yöneticisi 3 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı

TTB yöneticisi 3 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı

Ankara'da Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan TTB Merkez Konsey üyeleri Sinan Adıyaman, Ayfer Horasan ve Şeyhmus Gökalp adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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TTB yöneticisi 3 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan TTB Merkez Konseyi üyesi Sinan Adıyaman, Ayfer Horosan ve Şeyhmus Gökalp, Ankara Adliyesine sevk edildi.

TTB Merkez Konseyi üyelerine gözaltı kararı

"Terör örgütü propagandası" ve "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından açılan soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı'na ifade veren şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince sorgulanan şüpheliler, adli kontrolle serbest bırakıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından TTB yetkilileri hakkında 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu uyarınca yürütülen soruşturma kapsamında, Merkez Konseyi üyesi 11 kişi gözaltına alınmıştı.

Kaynak: DHA

Etiketler: tbb, ankara, Türk Tabipleri Birliği, gözaltı
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