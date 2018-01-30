TTB Merkez Konseyi üyelerine gözaltı kararı

Afrin'deki teröristlere yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na savaş benzetmesi yapan Türk Tabipleri Birliği üyelerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltı kararı verildi.

Sağlık Bakanlığı'ndan Türk Tabipleri Birliği'ne dava

İçişleri Bakanlığı'ndan suç duyurusu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada "Türk Tabipleri Birliği yetkilileri hakkında 3713 sayılı kanun uyarınca yapılmakta olan soruşturma kapsamında, 11 yönetici hakkında gözaltı kararı verilmiştir." denildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, haklarında karar çıkartılan TTB'nin 11 yöneticisinin gözaltına alınması için çalışma başlattı. Ankara merkezli 8 ilde gözaltı, arama ve el koyma işlemleri sürüyor.

Soruşturma kapsamında, TTB Başkanı Raşit Tükel'in de aralarında bulunduğu 8 TTB Merkez Konseyi üyesi gözaltına alındı.

Görevlerine son verilmesi için dava açıldı

Sağlık Bakanlığı, 11 üyenin yer aldığı Türk Tabipleri Birliği Merkezi Konseyinin görevlerine son verilmesi amacıyla Ankara Asliye Hukuk Mahkemesine başvurmuştu.

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Soruşturma başlatılmıştı

Öte yandan, Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili açıklamaları nedeniyle TTB Merkez Konseyi üyeleri hakkında İçişleri Bakanlığının suç duyurusu üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca da soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama", "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama" ve "terör örgütü faaliyetlerini meşru gösterme" suçlarından yürütülecek.

Kaynak: TRT Haber