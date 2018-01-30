  • 30 OCAK 2018, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.79
    EURO 4.687
  • BIST 120177.52
    ALTIN 162.691
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » TTB Merkez Konseyi üyelerine gözaltı kararı

TTB Merkez Konseyi üyelerine gözaltı kararı

Türk Tabipleri Birliği Başkanı Raşit Tükel'in de aralarında bulunduğu 11 TTB Merkez Konseyi üyesi gözaltı kararı verildi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
TTB Merkez Konseyi üyelerine gözaltı kararı

Afrin'deki teröristlere yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na savaş benzetmesi yapan Türk Tabipleri Birliği üyelerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltı kararı verildi. 

Sağlık Bakanlığı'ndan Türk Tabipleri Birliği'ne dava

İçişleri Bakanlığı'ndan suç duyurusu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada "Türk Tabipleri Birliği yetkilileri hakkında 3713 sayılı kanun uyarınca yapılmakta olan soruşturma kapsamında, 11 yönetici hakkında gözaltı kararı verilmiştir." denildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, haklarında karar çıkartılan TTB'nin 11 yöneticisinin gözaltına alınması için çalışma başlattı. Ankara merkezli 8 ilde gözaltı, arama ve el koyma işlemleri sürüyor.

Soruşturma kapsamında, TTB Başkanı Raşit Tükel'in de aralarında bulunduğu 8 TTB Merkez Konseyi üyesi gözaltına alındı.

Görevlerine son verilmesi için dava açıldı

Sağlık Bakanlığı, 11 üyenin yer aldığı Türk Tabipleri Birliği Merkezi Konseyinin görevlerine son verilmesi amacıyla Ankara Asliye Hukuk Mahkemesine başvurmuştu. 

İçişleri Bakanı Soylu: TTB'nin açıklamaları ahlaksızlıktır, cibilliyetsizliktir

Başbakan Yardımcısı Bozdağ: Ya görevlerini bırakmalılar ya da adlarındaki Türk ismini çıkarmalılar

Soruşturma başlatılmıştı 

Öte yandan, Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili açıklamaları nedeniyle TTB Merkez Konseyi üyeleri hakkında İçişleri Bakanlığının suç duyurusu üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca da soruşturma başlatılmıştı. 

Soruşturma, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama", "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama" ve "terör örgütü faaliyetlerini meşru gösterme" suçlarından yürütülecek.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Türk Tabipleri Birliği, TTB
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER