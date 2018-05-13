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TSK'ya "emniyetli cep telefonu" geliyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personeline görevleri sırasında emniyetli iletişim imkanı sağlayacak cep telefonları üretilecek.

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TSKya &quot;emniyetli cep telefonu&quot; geliyor

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) yerli ve milli teknolojiye sahip ürünlerle güçlendirilmesi çalışmaları hızla devam ediyor.

Bu kapsamda birçok proje hayata geçirilirken, yeni projeler için de çalışmalar sürüyor. Bunlar arasında "Emniyetli Cep Telefonu Projesi" de var.

Yeni proje için planlama çalışmaları başlatıldı. Proje kapsamında görüşme, anlık-çoklu ve grup mesajlaşma, konum paylaşımı yeteneklerine sahip emniyetli cep telefonlarının geliştirilmesi hedefleniyor. Cep telefonlarında milli geliştirilen haberleşme uygulaması kullanılması planlanıyor. Söz konusu telefonların öncelikle kritik görevlerdeki personele dağıtılması ve operasyonlar sırasında kullanılması planlanıyor.

TSK'nın kullanımına yönelik "Emniyetli Uydu Telefonu Projesi"nin de hayata geçirilmesi bekleniyor.

Proje kapsamında, harekat icra edilen birliklere, coğrafyadan bağımsız olarak emniyetli ve sürekli bir muhabere ortamı temin edilmesi amaçlanıyor. Emniyetli uydu telefonlarının seri üretimi de projedeki bir diğer hedef.

Kaynak: AA

Etiketler: tsk, Emniyetli Uydu Telefonu Projesi, cep telefonu
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