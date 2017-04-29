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Buradasınız : » » TSK'nın tankları bu hastanede yenileniyor

TSK'nın tankları bu hastanede yenileniyor

Türk Silahlı Kuvvetlerinin sahadaki en önemli vurucu güçleri arasında bulunan zırhlı ve paletli araçlar, Kayseri'deki 2. Ana Bakım Merkezi Fabrikalar Müdürlüğünde yenileniyor.

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TSKnın tankları bu hastanede yenileniyor
Etiketler: tsk, tank hastanesi
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