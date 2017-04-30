TSK'nın 'tank hastanesi'

TSK sahadaki en önemli vurucu güçleri arasında bulunan zırhlı ve paletli araçlar, Kayseri'deki 2. Ana Bakım Merkezi Fabrikalar Müdürlüğünde baştan aşağı yenileniyor.
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